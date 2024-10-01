В Кривом Роге попрощались с полицейскими, которые погибли в результате российской атаки

Россия продолжает забирать жизни украинцев. В Кривом Роге попрощались полицейскими Снежаной Павлюк, Александром Азаровым и Артемом Баландиным, которые погибли в результате вражеского удара.

Трагическая гибель произошла 27 сентября в результате удара России по зданию районного управления полиции. Об этом сообщили в Полиции Днепропетровской области.

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Как в Кривом Роге попрощались с полицейскими

Сегодня в последний путь провели сотрудников полиции Снежану Павлюк, Александра Азарова и Артема Баландина,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что полицейские Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской и Донецкой областях получили смертельные ранения в результате удара России 27 сентября по зданию районного управления полиции.

Кривой Рог попрощался с погибшими полицейскими / Фото Нацполиции

"Навеки проститься и отдать дань уважения погибшим полицейским пришли руководители полиции области и района, друзья и коллеги, близкие и родные. Память павших почтили минутой молчания", – рассказали в полиции.

После церемонии прощания полицейских похоронили на кладбищах Кривого Рога.

Что известно о погибшем Александре Азарове

В Кривом Роге состоялось прощание с капитаном полиции Александром Азаровым, который отдал 9 лет своей жизни службе украинскому народу. Ему навсегда останется 30 лет, и до последнего вздоха он оставался верным Присяге.

Александр Азаров / Фото Нацполиции

В Нацполиции рассказали, что Александр был родом из Краматорска, служил в Донецкой области, а в последнее время исполнял обязанности на Днепропетровщине. 27 сентября, во время суточного дежурства, он погиб в результате ракетного удара российской армии по зданию Криворожского районного управления полиции.

"Капитана полиции Александра Азарова похоронили на Аллее Героев в Кривом Роге. Он был единственным сыном в семье. У полицейского остались родители, жена и двое детей: 8-летняя дочь и двухлетний сын", - отметили в сообщении.