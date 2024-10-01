Трагічна загибель сталася 27 вересня внаслідок удару Росії по будівлі районного управління поліції. Про це повідомили в Поліції Дніпропетровської області.

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Як в Кривому Розі попрощалися із поліцейськими

Сьогодні в останню путь провели співробітників поліції Сніжану Павлюк, Олександра Азарова та Артема Баландіна,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що поліцейські Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській та Донецькій областях отримали смертельні поранення внаслідок удару Росії 27 вересня по будівлі районного управління поліції.

Кривий Ріг попрощався із загиблими поліцейськими / Фото Нацполіції

"Навіки попрощатися та віддати шану загиблим поліцейським прийшли керівники поліції області та району, друзі та колеги, близькі та рідні. Пам’ять полеглих вшанували хвилиною мовчання", – розповіли в поліції.

Після церемонії прощання поліцейських поховали на кладовищах Кривого Рогу.

Що відомо про загиблого Олександра Азарова

У Кривому Розі відбулося прощання з капітаном поліції Олександром Азаровим, який віддав 9 років свого життя службі українському народу. Йому назавжди залишиться 30 років, і до останнього подиху він залишався вірним Присязі.

Олександр Азаров / Фото Нацполії

В Нацполіції розповіли, що Олександр був родом з Краматорська, служив на Донеччині, а останнім часом виконував обов’язки на Дніпропетровщині. 27 вересня, під час добового чергування, він загинув унаслідок ракетного удару російської армії по будівлі Криворізького районного управління поліції.

"Капітана поліції Олександра Азарова поховали на Алеї Героїв у Кривому Розі. Він був єдиним сином у родині. У поліцейського залишились батьки, дружина та двоє дітей: 8-річна донька та дворічний син", - зазначили у повідомленні.