В Кривом Роге на 5-летнего мальчика упала железобетонная плита

На 5-летнего Максима из Кривого Рога, который играл рядом с забором, упала железобетонная плита. Ребенок чудом остался жив.

Из ловушки мальчика освободили мама и соседи. У ребенка – синяки и ссадины на голове и животе. Сейчас Максимко проходит медицинское обследование, а его мама тем временем обратилась к правоохранителям. Женщина хочет выяснить, кто ответственен за инцидент, который мог дорого обойтись для ее семьи.

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Аварийное ограждение

Один из тех, кто прибежал на помощь Максиму, был сосед Владимир. Мужчина говорит, что мальчика спасло то, что плита была старая, и она развалилась.

Когда она упала, крышей стала над ним. И там где люк - ямка и, очевидно, ноги туда попали и сильно не придавило, если бы полностью была бы новая, это уже что-то бы было – раздавила бы ребенка,

– рассказал Владимир.

По словам мамы мальчика, в спасении участвовал военный. Он осмотрел ребенка, нет ли у него переломов. Женщина говорит, что сын "родился в рубашке".

Местные жители отмечают, что железобетонный забор вокруг производственных помещений стоит здесь десятилетиями. Это пешеходная улица и также проезжая. Когда машины проезжают, люди прижимаются к забору.

По словам Андрея, одного из арендаторов помещения за забором, вся территория, как и ограждение вокруг, в коммунальной собственности.

Суспильне отправило информационные запросы в городской Департамента развития инфраструктуры и коммунального предприятия "Парковка и реклама", чтобы узнать, планируют ли коммунальщики ремонтировать или заменять ограждение.

Напомним, что 13 августа на Хмельнитчине перевернулся автобус с детьми, есть погибшие.