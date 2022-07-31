Вилкул обещает 50 тысяч гривен тем, кто поможет разоблачить шпионов россии в Кривом Роге
Источник:телеграм Александра Вилкула
В Кривом Роге создали специальную горячую линию, на которую можно сообщить информацию о коллаборантах и предателях. Человеку, который разоблачил реального шпиона, обещают выплату – 50 тысяч гривен.
Об этом после жутких обстрелов Днепропетровщины заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил: большинство украинцев сейчас героически трудятся на победу, однако есть люди, которые подло помогают оккупантам.
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Предатели сдают врагу позиции ВСУ, – Вилкул
Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины. Сообщают размещение складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это – не люди,
– написал Вилкул.
Глава ЦВА отметил: спецслужбы активно разыскивают таких лиц и находят их, однако лучше объединить усилия. Для жителей Кривого Рога разработали горячую линию – 067-563-02-63 по любому из мессенджеров, еще есть электронная почта: krviddil.ssu@gmail.com.Обратите внимание! Вилкул просит сообщать фамилию, имя человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещению подразделений ВСУ. Это касается и корректировщиков огня. Лучше, если адрес и телефон.
Следует предоставить описание событий и фактов
Кроме этого, нужно дать подробное описание события или фактов. Лучшим доказательством будет фото или видео.
Я гарантирую, что, если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен,
– пообещал Вилкул.
В случае агитаторов за "русский мир" – то за это неравнодушных граждан поблагодарят выплатой в 10 тысяч гривен.
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Похожая инициатива была и в Николаеве: коротко
- В Николаевской ОВА решили эффективно противодействовать врагу.
- Виталий Ким сообщил, что за информацию о людях, корректирующих вражеский огонь по региону, будут выплачивать 100 долларов.
- Для этого производят специальный механизм. Ким уточнил – пока эта инициатива касается только Николаевщины.
Смотрите в видео – тяжелая ночь на Днепропетровщине 31 июля: