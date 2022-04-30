Криворожский район обстреливали целую неделю: снова пострадали Марьянское и Зеленодольское ОТГ
Источник:телеграмм Александра Вилкула
Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ситуации в городе и регионе. Он добавил, что эту территорию контролируют ВСУ.
Вилкул добавил, что на территории Днепропетровской области и Криворожского района нет российских оккупантов, и линия фронта проходит по территории Херсонской области.
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Вилкул об обстрелах врага
Относительно вражеских обстрелов глава военной администрации Кривого Рога сообщил, что за неделю не было ни одного спокойного дня. В частности, утром 30 апреля враг снова обстрелял несколько населенных пунктов:
- Большую Костромку,
- Марьянское,
- территорию Зеленодольской городской территориальной общины.
К счастью, никто не пострадал. Вилкул добавил, что все подразделения ВСУ, Нацгвардии и теробороны находятся на своих позициях и героически защищают город и страну. Он подчеркнул, что все государственные структуры выполняют свои функции и обеспечивают жизнедеятельность общин. В Кривом Роге инфраструктура работает нормально.
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