Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе: Ирак начал забирать своих граждан

18 ноября 2021 , 16:50
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Источник:

Alsumaria.tv

По состоянию на 18 ноября Ирак начал забирать своих граждан, которые пытались попасть в ЕС через границу Польши и Беларуси. Первый рейс уже вылетел в Багдад.

Вернуться домой захотели десятки мигрантов. По данным Министерства транспорта Ирака, первый самолет уже вылетел из аэропорта в Минске.

Заметьте На польско-белорусской границе погиб годовалый  ребенок мигрантов

По данным СМИ, о помощи в возвращении на родину попросили около 170 мигрантов. Пресс-секретарь МИД Ахмед Аль-Сахаф заявил, что люди добровольно дают  свои документы.

Число погибших мигрантов возросло

  • За время кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 12 мигрантов.
  • Кроме того, среди мигрантов уже обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный находился в транспортно-логистическом центре. Мужчина был госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику.
  • Между тем, в транспортно-логистическом центре до сих пор находятся около 400 мигрантов.
  • Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для мигрантов организуют стационарный медпункт вакцинации от COVID-19.
  • Людей будут прививать китайской вакциной.
Заметьте! ЕС готов выделить 700 тысяч евро беженцам, находящимся на белорусско-польской границе.
Автор: Мар'яна Бекало