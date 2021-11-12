Кризис в России: к чему приведет падеж банков

В то время как основная часть новостных лент поочередно забита то сообщениями с границы между Беларусью и Польшей, то с газовых полей Европы, куда Россия смехотворно увеличила поставки газа, в самой РФ неспешно, но уверенно продолжился падеж финансовых учреждений – банков.

На сегодняшний день в России действующими остаются 339 банков. На начало 2000-х в России насчитывалось рекордное количество действующих банков – более 1300. Доля государства в банковской системе была незначительной, а частный банковский сектор — на подъеме.

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Первое потрясение для банковской системы РФ случилось в период экономического кризиса 2008 года. Но, по-настоящему сокрушительным ударом для банков России стали санкционные последствия вторжения РФ в 2014 году в Украину.

Так, если в 2013 году в России насчитывалось 897 банков, справившихся и выстоявших в кризисный 2008-й и послекризисный период, то санкции стали их количество резко сокращать от года к году. В частности, на начало 2019 года в России оставалось уже 440 банков, а на начало декабря 2020-го количество финансовых учреждений уже составляет 371 банк. И вот, осенью 2021 их количество уже не превышает 339.

Таким образом, если брать эпоху рассвета банковской сферы в России начала 2000-х и нынешний период, количество банков уменьшилось практически на 1 000! А только с 2013 года, когда санкции против России еще не были введены, по 2021-й, в небытие кануло 558 российских банков! То есть, именно этот период для банков России стал самым губительным и продолжает таковым оставаться до сих пор, сокращая ежегодно поголовье российских финансовых учреждений на 30 – 40.

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И это довольно внушительное количество, как для страны, не испытывающей воздействие некоего глобального экономического кризиса, как в 2008-м, но находящейся под действием международных санкций, со всеми вытекающими последствиями для экономики и финансовой системы.

С учетом таких темпов сокращения российских банков, не исключено, что к концу этого десятилетия в России и вовсе останется лишь один, "стабильный", государственный "Центробанк". Модель советского периода, воплощенная в жизнь собственноручно созданным кризисом.