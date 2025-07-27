Предприятия в России переходят на 4-дневную рабочую неделю: экономист объяснил причину

В российском центробанке заявили, что напряжение на рынке труда якобы спадает. Более того, там убеждают, что количество предприятий, которые испытывали нехватку кадров, также сокращается.

В гражданских предприятиях сейчас избыток рабочей силы. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что некоторые предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю.

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Почему в России меняют рабочую неделю?

Причина такого перехода – отсутствие продаж. Продавать некому, поэтому гражданские предприятия начинают работать только 4 дня в неделю. Соответственно зарплата также уменьшается.

Это приводит к другим проблемам. Например, рабочие работают 4 дня, получают на 20% меньше. Соответственно уменьшается налог, который является источником наполнения региональных бюджетов,

– пояснил Игорь Липсиц.

Поэтому становится значительно труднее оплачивать коммунальный транспорт, проводить ремонтные работы, платить зарплату бюджетникам. Начинается настоящая катастрофа из-за недостатка средств.

Возможно, на предприятиях военной промышленности действительно есть дефицит рабочей силы, но не на гражданских. Все идет к тому, что определенные сферы не будут иметь как привлечь людей, они просто станут ненужными.

Сейчас Россия начинает распадаться на разные зоны с разными проблемами. В одних – это военные вызовы, в других – гражданские,

– добавил Игорь Липсиц.

Если всех работников перевести на 4-дневный рабочий день, тогда удастся избежать увольнения 20% людей. Так складывается впечатление, что штат наполнен, безработица не увеличилась, но зарплата каждого уменьшилась на 20%.

К слову, российская экономика переживает трудные времена. В центробанке боятся углубления экономического кризиса, поэтому резко снизили учетную ставку. Ключевыми причинами являются последствия войны, западных санкций и дефицит рабочей силы.