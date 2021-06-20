Прежде всего речь идет о тех, которых не смогли эвакуировать. Работники ловят крокодилов руками в комнатах помещения. Все для того, чтобы вернуть их в акватеррариумы.

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В Ялте вылавливают крокодилов

Работники крокодиляриума Ялты начали вылавливать животных после того, как в помещениях откачали воду и люди смогли зайти внутрь. Ведь затопление достигало фактически потолка.

Последствия наводнения 19 июня 2021 года. В 21:50 19 июня получаем заряд адреналина,

– говорится на странице крокодиляриума.

Там также отметили, что публикуют видео вылова крокодилов из-за того, что много распространенной информации не соответствует действительности.

Работники крокодиляриума ловят крокодилов: смотрите видео

Предварительно СМИ рассказывали, что в помещении ориентировочно 200 рептилий, но работники не называли цифр. Кстати, ранее в соцсетях распространяли ложную информацию, что некоторые крокодилы погибли, впоследствии, – что они сбежали.

Директор заведения Виктор Жиленко заверил, что крокодилов на улицах Ялты бояться не следует.

Эвакуация животных: что известно

На официальном сайте Ялтинского крокодиляриума рассказали, что 18 июня спасли всех животных и им ничего не угрожает. Некоторых отвезли в Алуштинский аквариум. Более того, некоторых забрали домой работники аквариума и крокодиляриума.

Виктор Жиленко говорит, что ближе к обеду 18 июня вода, которая шла потоком вдоль Графского проезда поднялась так, что пришлось забаррикадировать основной вход в крокодиляриум мешками с песком.

Работать пришлось только через "черный выход", доставая животных. Но во время этого процесса вода продолжала прибывать. Потом, когда я лично находился в зале и мы вылавливали ценного крокодила-альбиноса, вода снаружи пробила сооруженную баррикаду и выбила дверь. Поток хлынул в помещение,

– рассказал директор.

Он добавил, что вместе с помощниками выбрался из залитого до верха зала, ведь там воздуха оставалось "буквально на один вздох". Им удалось вывезти из помещений всех животных, которых смогли перенести.

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