Прежде всего речь идет о тех, которых не смогли эвакуировать. Работники ловят крокодилов руками в комнатах помещения. Все для того, чтобы вернуть их в акватеррариумы.
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В Ялте вылавливают крокодилов
Работники крокодиляриума Ялты начали вылавливать животных после того, как в помещениях откачали воду и люди смогли зайти внутрь. Ведь затопление достигало фактически потолка.
Последствия наводнения 19 июня 2021 года. В 21:50 19 июня получаем заряд адреналина,
– говорится на странице крокодиляриума.
Там также отметили, что публикуют видео вылова крокодилов из-за того, что много распространенной информации не соответствует действительности.
Работники крокодиляриума ловят крокодилов: смотрите видео
Предварительно СМИ рассказывали, что в помещении ориентировочно 200 рептилий, но работники не называли цифр. Кстати, ранее в соцсетях распространяли ложную информацию, что некоторые крокодилы погибли, впоследствии, – что они сбежали.
Директор заведения Виктор Жиленко заверил, что крокодилов на улицах Ялты бояться не следует.
Эвакуация животных: что известно
На официальном сайте Ялтинского крокодиляриума рассказали, что 18 июня спасли всех животных и им ничего не угрожает. Некоторых отвезли в Алуштинский аквариум. Более того, некоторых забрали домой работники аквариума и крокодиляриума.
Виктор Жиленко говорит, что ближе к обеду 18 июня вода, которая шла потоком вдоль Графского проезда поднялась так, что пришлось забаррикадировать основной вход в крокодиляриум мешками с песком.
Работать пришлось только через "черный выход", доставая животных. Но во время этого процесса вода продолжала прибывать. Потом, когда я лично находился в зале и мы вылавливали ценного крокодила-альбиноса, вода снаружи пробила сооруженную баррикаду и выбила дверь. Поток хлынул в помещение,
– рассказал директор.
Он добавил, что вместе с помощниками выбрался из залитого до верха зала, ведь там воздуха оставалось "буквально на один вздох". Им удалось вывезти из помещений всех животных, которых смогли перенести.
Коротко о непогоде в Крыму
- Из-за сильных ливней полуостров страдает от затопления. В воде оказались машины, дома, квартиры и другие помещения.
- В Крыму оккупационные власти объявили чрезвычайное положение.
- По состоянию на 19 июня, сообщали, что от непогоды травмы получили 18 человек, один пропал без вести.
- Кроме того, погиб 26-летний мужчина в Краснокаменке – его смыло потоком воды.
- 20 июня в Ялте пик непогоды прошел, но количество пострадавших возросло. Сейчас СМИ сообщают о 24 людях. Известно, что пропавших без вести уже двое.