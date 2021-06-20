Насамперед мовиться про тих, яких не змогли евакуювати. Працівники ловлять крокодилів руками у кімнатах приміщення. Все для того, щоб повернути їх в акватераріуми.

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У Ялті виловлюють крокодилів

Працівники крокодиляріуму Ялти почали виловлювати тварин після того, як у приміщеннях відкачали воду й люди змогли зайти всередину. Адже затоплення сягало фактично стелі.

Наслідки повені 19 червня 2021 року. О 21:50 19 червня отримуємо заряд адреналіну,

– мовиться на сторінці крокодиляріуму.

Там також зазначили, що публікують відео виловлення крокодилів через те, що багато поширеної інформації не відповідає дійсності.

Працівники крокодиляріуму ловлять крокодилів: дивіться відео

Попередньо ЗМІ розповідали, що в приміщенні орієнтовно 200 рептилій, та працівники не незивали цифр. До речі, раніше у соцмережах поширювали неправдиву інформацію, що деякі крокодили загинули, згодом, – що вони втекли.

Директор закладу Віктор Жиленко запевнив, що крокодилів на вулицях Ялти боятись не слід.

Евакуація тварин: що відомо

На офіційному сайті Ялтинського крокодиляріуму розповіли, що 18 червня врятували всіх тварин та їм нічого не загрожує. Деяких відвезли в Алуштинський акваріум. Ба більше, деяких забрали додому працівники акваріуму та крокодиляріуму.

Віктор Жиленко каже, що ближче до обіду 18 червня вода, яка йшла потоком вздовж Графського проїзду піднялася так, що довелося забарикадувати основний вхід в крокоділяріум мішками з піском.

Працювати довелося тільки через "чорний вихід", дістаючи тварин. Але під час цього процесу вода продовжувала прибувати. Потім, коли я особисто перебував в залі і ми виловлювали цінного крокодила-альбіноса, вода зовні пробила споруджену барикаду і вибила двері. Потік хлинув в приміщення,

– розповів директор.

Він додав, що разом з помічниками вибрався з залитого до верху залу, адже там повітря залишалося "буквально на один подих". Їм вдалося вивезти з приміщень всіх тварин, яких змогли перенести.

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