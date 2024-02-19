Россияне атаковали Кропивницкий район: в ОВА рассказали о последствиях удара
Сегодня, 19 февраля, во время воздушной тревоги в Кропивницком районе прогремели взрывы. В Кировоградской ОВА рассказали детали последствий от вражеского удара.
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Так, во время тревоги в Кропивницком районе жители города слышали взрывы.
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Последствия от удара противника
В 12:02 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока для Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Вскоре в Кропивницком прогремел взрыв, о чем сообщили корреспонденты "Суспільного" в 12:04.
Воздушные силы Украины сообщали о движении ракеты на Канатово, что в Кировоградской области.
В общем воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась с 12:00 до 14:01.
Впоследствии глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о том, какие последствия нанесла атака россиян. По его словам, после взрыва в Кропивницком районе, к счастью, без пострадавших и разрушений.
Враг 17 февраля атаковал Кропивницкий
- Россияне атаковали Кропивницкий ракетами 17 февраля в 20:21. Об этом сообщали корреспонденты "Суспільного".
- В Воздушных силах вечером писали о том, что ракета летит на Кривой Рог, однако через несколько минут она изменила направление на Кропивницкий.
- Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал о ситуации в городе после обстрела. По его словам, после взрыва в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений гражданских объектов.