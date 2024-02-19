Россияне атаковали Кропивницкий район: в ОВА рассказали о последствиях удара

Сегодня, 19 февраля, во время воздушной тревоги в Кропивницком районе прогремели взрывы. В Кировоградской ОВА рассказали детали последствий от вражеского удара.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Так, во время тревоги в Кропивницком районе жители города слышали взрывы.

Смотрите также Война переходит в другую фазу, – Павлюк сказал, когда ситуация на фронте сможет измениться

Последствия от удара противника

В 12:02 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока для Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Вскоре в Кропивницком прогремел взрыв, о чем сообщили корреспонденты "Суспільного" в 12:04.

Воздушные силы Украины сообщали о движении ракеты на Канатово, что в Кировоградской области.

В общем воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась с 12:00 до 14:01.

Впоследствии глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о том, какие последствия нанесла атака россиян. По его словам, после взрыва в Кропивницком районе, к счастью, без пострадавших и разрушений.

Враг 17 февраля атаковал Кропивницкий