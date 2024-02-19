По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Так, під час тривоги у Кропивницькому районі жителі міста чули вибухи.
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Наслідки від удару противника
О 12:02 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу для Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Невдовзі у Кропивницькому пролунав вибух, про що повідомили кореспонденти "Суспільного" о 12:04.
Повітряні сили України повідомляли про рух ракети на Канатове, що в Кіровоградській області.
Загалом повітряна тривога у Кіровоградській області тривала з 12:00 до 14:01.
Згодом очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про те, яких наслідків завдала атака росіян. За його словами, після вибуху у Кропивницькому районі, на щастя, без постраждалих і руйнувань.
Ворог 17 лютого атакував Кропивницький
- Росіяни атакували Кропивницький ракетами 17 лютого о 20:21. Про це повідомляли кореспонденти"Суспільного".
- В Повітряних силах увечері писали про те, що ракета летить на Кривий Ріг, проте за кілька хвилин вона змінила напрямок на Кропивницький.
- Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про ситуацію в місті після обстрілу. За його словами, після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань цивільних об'єктів.