Увечері 17 лютого росіяни вдарили по Куп'янську Харківської області. Там зруйновано будинок на два під'їзди, під завалами можуть бути люди. Це вже другий обстріл міста за добу.

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Що відомо про вибухи в Кропивницькому

Про те, що в місті лунають вибухи, повідомили кореспонденти "Суспільного" о 20:21. Кропивницький атакували ракетами.

В Повітряних силах увечері писали про те, що ракета летить на Кривий Ріг, проте за кілька хвилин вона змінила напрямок на Кропивницький.

Чому оголошено тривогу

О пів на восьму ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також фіксують активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Для тих областей, в яких оголошена повітряна тривога, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

У Донецькій області була загроза від ударних безпілотників. Відповідно до повідомлення ПС, дрони летять на Дніпропетровщину, а конкретно – на Павлоград.

На Сході потроху починаються відбої, станом на 20:36 тривогу оголошено тільки в Дніпропетровській і Запорізькій областях. 24 Канал буде стежити за ситуацією.