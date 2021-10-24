В Кропивницком уволили кондукторшу, выгнавшую ребенка из автобуса

Кондукторша одного из маршрутных автобусов в Кропивницком высадила из транспорта 11-летнюю девочку. А все только потому, что у нее была немного надорвана банкнота в 10 гривен.

Ситуация получила огласку, в местном "Электротрансе" заверили, что выяснят все обстоятельства. Чтобы сделать это, пришлось даже пересматривать видео с камер наблюдения.

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Кондукторша потеряла работу из-за 10 гривен

Об инциденте 19 октября написала в фейсбуке мать 11-летней девочки. По ее словам, все произошло в Кропивницком в одном из автобусов (маршрут 130-А).

Кондукторша не взяла у девочки деньги за проезд, так как купюра в 10 гривен была надорвана.

за проезд, так как купюра в 10 гривен была надорвана. А после этого высадила ребенка по транспорту со словами: "Когда заклеишь, тогда и дашь".

Девочка позвонила маме "вся в слезах", ведь оказалась на незнакомой остановке.

Ситуация приобрела значительную огласку, в кропивницком КП "Электротранс" решили разобраться.

Кондукторша попыталась оправдать себя: мол, попросила девочку заменить надорванную банкноту, тогда отвернулась, чтобы продавать билеты другим пассажирам, а девочка тем временем сама себе вышла.

Однако на предприятии не поверили. И правда, просмотр видео с камер наблюдения показал, что девочка вышла из автобуса как раз после разговора с кондукторшей.

Безусловно, высаживать девочку та права не имела – и ее уволили. Примечательно, что женщина работала кондукторшей 2 года и сама является матерью 3 детей.

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