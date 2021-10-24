В Кропивницком уволили кондукторшу, выгнавшую ребенка из автобуса
Источник:Суспільне
Кондукторша одного из маршрутных автобусов в Кропивницком высадила из транспорта 11-летнюю девочку. А все только потому, что у нее была немного надорвана банкнота в 10 гривен.
Ситуация получила огласку, в местном "Электротрансе" заверили, что выяснят все обстоятельства. Чтобы сделать это, пришлось даже пересматривать видео с камер наблюдения.
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Кондукторша потеряла работу из-за 10 гривен
Об инциденте 19 октября написала в фейсбуке мать 11-летней девочки. По ее словам, все произошло в Кропивницком в одном из автобусов (маршрут 130-А).
- Кондукторша не взяла у девочки деньги за проезд, так как купюра в 10 гривен была надорвана.
- А после этого высадила ребенка по транспорту со словами: "Когда заклеишь, тогда и дашь".
- Девочка позвонила маме "вся в слезах", ведь оказалась на незнакомой остановке.
Ситуация приобрела значительную огласку, в кропивницком КП "Электротранс" решили разобраться.
- Кондукторша попыталась оправдать себя: мол, попросила девочку заменить надорванную банкноту, тогда отвернулась, чтобы продавать билеты другим пассажирам, а девочка тем временем сама себе вышла.
- Однако на предприятии не поверили. И правда, просмотр видео с камер наблюдения показал, что девочка вышла из автобуса как раз после разговора с кондукторшей.
Безусловно, высаживать девочку та права не имела – и ее уволили. Примечательно, что женщина работала кондукторшей 2 года и сама является матерью 3 детей.
Обратите внимание и на следующее:
- В октябре 2021 в Мелитополе школьницу выгнали из 3 маршруток, поскольку она не имела ученического билета, которого в образовательном учреждении просто не успели сделать.
- А в сентябре в Днепре водитель маршрутки с толкотней выгонял прочь женщину, которая имела право льготного проезда по инвалидности.