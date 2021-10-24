Ситуація набула розголосу, у місцевому "Електротрансі" запевнили, що з'ясують усі обставини. Щоб зробити це, довелося навіть передивлятися відео камер спостереження.

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Кондукторка втратила роботу через 10 гривень

Про інцидент 19 жовтня написала у фейсбуці мати 11-річної дівчинки. За її словами, все сталося у Кропивницькому в одному з автобусів (маршрут 130-А).

  • Кондукторка не взяла у дівчинки гроші за проїзд, бо банкнота у 10 гривень була надірвана.
  • А після цього висадила дитину з транспорту зі словами: "Коли заклеїш, тоді й даси".
  • Дівчинка зателефонувала мамі "вся в сльозах", адже опинилася на незнайомій зупинці.

Ситуація набула значного розголосу, у кропивницькому КП "Електротранс" вирішили розібратися.

  • Кондукторка спробувала виправдати себе: мовляв, попросила дівчинку замінити надірвану банкноту, тоді відвернулася, аби продавати квитки іншим пасажирам, а дівчинка тим часом сама собі вийшла.
  • А проте у підприємстві не повірили. І дійсно, перегляд відео з камер спостереження засвідчив, що дівчинка вийшла з автобуса якраз після розмови з кондукторкою.

Безумовно, висаджувати дівчинку та права не мала – і її звільнили. Примітно, що жінка працювала кондукторкою 2 роки та сама є матір'ю 3 дітей.

Зверніть увагу й на таке:

  • У жовтні 2021 у Мелітополі школярку вигнали з 3 маршруток, бо вона не мала учнівського квитка, якого в освітньому закладі просто не встигли зробити.
  • А у вересні у Дніпрі водій маршрутки зі штовханиною виганяв геть жінку, яка мала право пільгового проїзду за інвалідністю.