Ситуація набула розголосу, у місцевому "Електротрансі" запевнили, що з'ясують усі обставини. Щоб зробити це, довелося навіть передивлятися відео камер спостереження.

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Кондукторка втратила роботу через 10 гривень

Про інцидент 19 жовтня написала у фейсбуці мати 11-річної дівчинки. За її словами, все сталося у Кропивницькому в одному з автобусів (маршрут 130-А).

Кондукторка не взяла у дівчинки гроші за проїзд, бо банкнота у 10 гривень була надірвана.

за проїзд, бо банкнота у 10 гривень була надірвана. А після цього висадила дитину з транспорту зі словами: "Коли заклеїш, тоді й даси".

Дівчинка зателефонувала мамі "вся в сльозах", адже опинилася на незнайомій зупинці.

Ситуація набула значного розголосу, у кропивницькому КП "Електротранс" вирішили розібратися.

Кондукторка спробувала виправдати себе: мовляв, попросила дівчинку замінити надірвану банкноту, тоді відвернулася, аби продавати квитки іншим пасажирам, а дівчинка тим часом сама собі вийшла.

А проте у підприємстві не повірили. І дійсно, перегляд відео з камер спостереження засвідчив, що дівчинка вийшла з автобуса якраз після розмови з кондукторкою.

Безумовно, висаджувати дівчинку та права не мала – і її звільнили. Примітно, що жінка працювала кондукторкою 2 роки та сама є матір'ю 3 дітей.

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