Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подполковника ВСУ, экс-начальника штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в интервью Bihus.Info.

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В чем заключается самая большая ошибка руководства

"Тавр" отмечает, что военно-политическое руководство Украины не делает так называемый "разбор полетов".

У нас до сих пор находится на руководящих должностях генералы, которые должны сидеть в тюрьмах. Поэтому у нас до сих пор выбирают командиры по принципу угодных, а не по принципу эффективных. У нас до сих пор ставятся там на направления некоторые просто провальнейшие командующие,

– отмечает он.

По словам Кротевича, командующих, которые в том числе провалили контрнаступление, ставят руководителями ОТУ. Или же, как говорит экс-начштаба, у нас могут выйти и заявить, что ВСУ перешли на стандарты НАТО, а вместе с тем на бригаду приходит документ о том, что личный состав должен отдыхать на взводном опорном пункте.

"Опять же на это на это не обращают внимания потому, что это нет такого коллапса", – замечает полковник. Он говорит, что когда ситуация критическая, даже ему могут позвонить и спросить, почему такая проблема – хотя об этом предупреждали раньше.