Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підполковника ЗСУ, ексначальника штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в інтерв'ю Bihus.Info.

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У чому полягає найбільша помилку керівництва

"Тавр" зазначає, що військово-політичне керівництво України не робить так званий "розбір польотів".

У нас досі знаходиться на керівних посадах генерали, які повинні сидіти в тюрмах. Тому в нас досі обирають командири по принципу угодних, а не по принципу ефективних. У нас досі ставляться там на напрямки деякі просто провальнійші командувачі,

– зазначає він.

За словами Кротевича, командувачів, які в тому числі провалили контрнаступ, ставлять керівниками ОТУ. Або ж, як каже ексначштабу, у нас можуть вийти і заявити, що ЗСУ перейшли на стандарти НАТО, а разом з тим на бригаду приходить документ про те, що особовий склад має відпочивати на взводному опорному пункті.

"Знову ж таки на це на це не звертають уваги тому, що це немає такого колапсу", – зауважує полковник. Він каже, що коли ситуація критична, навіть йому можуть подзвонити і спитати, чому така проблема – хоча про це попереджали раніше.