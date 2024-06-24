Из-за больших потерь: начштаба "Азова" подал заявление в ГБР на генерала Содоля, – СМИ

Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований. Он призвал провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

В ГБР журналистам подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи. Фамилию генерала в Бюро не назвали, в посте Кротевича она тоже не упоминается, но по данным источников СМИ, речь идет именно о Содоле.

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Что известно о заявлении Кротевича

Согласно обнародованной информации, Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками.

Отмечается, что это привело к потерям большой части территории Украины, поэтому начштаба просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом.

Украинский военнослужащий также выразил готовность свидетельствовать по делу.

Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне по**ен начнут ли расследование против меня и мне по**р, посадят ли меня в тюрьму,

– написал боец.

По его словам, ему не безразлично, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.

Украинский воин отметил, что те условия, при которых сейчас воюют бригады – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их полагается в том, что они "сдерживают врага не благодаря, а вопреки".

"Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает", – говорится в сообщении Кротевича.

Он говорит, что "этот человек" начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Поэтому, как объяснил Кротевич, его "это достало, рубикон перейден".