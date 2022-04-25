Кровавая секта благословила массовые убийства украинцев
Источник:фейсбук Петра Олещука
"Православные воины" поздравили с Пасхой украинский город Кременчуг девятью ракетами.
Благословение на убийства
Очевидно, по благословению патриарха тамошней секты Кирилла, выдавшего им полный карт-бланш на массовое убийство украинцев. Ну а если это можно делать, то какая причина этого не делать в наибольший православный праздник?
Важное У Путина есть амбициозный план, ради которого он готов залить кровью огромную территориюОдна беда – этот индивид, известный в отдельных кругах как Кирилл, до сих пор формально председательствует в крупнейшей православной церкви Украины, известной как "УПЦ МП".
Глава РПЦ дал российским убийцам индульгенцию на уничтожение украинцев / Скриншот из видео
Пора собирать камни
УПЦ МП на этот раз сделает вид, что ситуация в мире не изменилась? Будет ссылаться на какие-то "каноны"? Будет рассказывать о будущих соборах? Или наконец-то разорвет отношения со злом?
Конечно, в последнее веры нет. Это совершенно безнадежно. Но, собственно, верующие? Вам это все как, нормально?
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