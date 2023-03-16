Детективы Бюро экономической безопасности Украины рассказали, что должностное лицо пренебрегло безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих, организовав поставки в воинскую часть в Закарпатской области 350 некачественных бронежилетов.

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Предприятие передало бойцам некачественные бронежилеты

Следователи БЭБ рассказывают, что директор одного из предприятий Киевской области в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов.

По условиям договора, он организовал поставки бронежилетов, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты. Однако, во время расследования провели установившую судебную экономическую экспертизу – упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.

Преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественных бронежилетов,

– заявили в БЭБ.

По их данным, в результате преступных действий руководитель предприятия получил средства из бюджета, которые были выделены на национальную безопасность и оборону Украины. Речь идет об общей сумме в 5,9 миллиона гривен.



Предприятие поставляло бойцам некачественные бронежилеты.

Дело расследуют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности и под руководством прокуроров Офиса генпрокурора.

После получения дополнительных доказательств руководителю уже сообщили о подозрении по факту легализации (отмывания) бюджетных средств. Ему избрали меру пресечения – ночной домашний арест.

Обратите внимание! По этой статье директору "светит" от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.

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