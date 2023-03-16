Детективи Бюро економічної безпеки України розповіли, що посадовець знехтував безпекою життя і здоров'ям військовослужбовців, організувавши постачання у військову частину у Закарпатській області 350 неякісних бронежилетів.

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Підприємство передало бійцям неякісні бронежилети

Слідчі БЕБ розповідають, що директор одного з підприємств Київської області у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів.

За умовами договору, він організував постачання бронежилетів, які за документами мали відповідати 4 класу захисту. Проте, під час розслідування провели судову економічну експертизу, яка встановила – згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

Переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров'ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів,

– заявили у БЕБ.

За їхніми даними, внаслідок злочинних дій керівник підприємства отримав кошти з бюджету, які виділили на національну безпеку та оборону України. Мовиться про загальну суму в 5,9 мільйона гривень.



Підприємство постачало бійцям неякісні бронежилети

Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводження Служби безпеки та під керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора.

Після отримання додаткових доказів керівнику вже повідомили про підозру за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Йому обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Зверніть увагу! За цією статтею директору "світить" від 3 до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

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