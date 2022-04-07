Кровавый бассейн и стены: вилла пропагандиста Соловьева претерпела радикальные изменения

Российский пропагандист Владимир Соловьев теперь имеет еще больше причин не посещать свою виллу на озере Комо в Италии. После того, как конфискованная вилла рупора Кремля горела, она еще и приобрела кровавые краски.

Бассейн телеведущего покрасили в кровавый цвет

В среду, 6-го апреля, стало известно, что в доме российского пропагандиста Соловьева возник пожар, который спасатели сумели ликвидировать. На следующий день удалось изменить дизайн виллы.

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Виллу кремлевского пропагандиста на озере Комо залили красной краской. Неизвестные покрасили бассейн телеведущего в кровавый цвет.

Итальянская вилла пропагандиста Соловьева / Скриншот

Также они забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

Смотрите видео с виллы Соловьева

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