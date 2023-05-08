Кровью платим за Независимость, – Резников ответил, можно ли было предотвратить войну

В России могли ошибочно предположить, что полномасштабное вторжение пройдет по сценарию захвата и оккупации Крыма в 2014 году.

Такое мнение озвучил Министр обороны Алексей Резников в программе Дмитрия Комарова. "Год. За кадром", информирует 24 Канал. Он отметил, что у России не было объективных причин для нападения, только имперские желания.

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На вопрос, почему Россия напала на Украину, министр отметил, что "там больны несколько человек мыслью, что восстановление империи – это запись в книге лет, веков, это величие какое-то".

Вместо того чтобы думать, как накормить свой народ, чтобы он лучше жил, они решили что "восстановление империи" – это их призвание,

– заметил Резников.

По мнению министра обороны Украины, у россиян было искаженное восприятие украинцев после легкого марша в Крыму в 2014 году. Он предположил, "если бы мы тогда сопротивлялись, возможно, не было бы сейчас этого вторжения".

Украина получила 8 лет на подготовку

Но с другой стороны, тогда Вооруженные силы Украины были не готовы. Думаю, даже наши партнеры сказали бы не сопротивляться и сдаваться. Это было сложное решение для тех, кто был тогда у власти,

– считает министр.

Как бы там ни было, отметил Алексей Резников, но Украина получила 8 лет на подготовку.

"Но мы сейчас с вами кровью платим за нашу Независимость, мы ее оплачиваем на поколение вперед", – признал министр.