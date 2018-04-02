00:26
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
  • пятница
    14°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Круче Путина: президент Египта на выборах превзошел своего российского коллегу

172 Читати новину українською
Абдула Фаттах аль-Сиси
Абдула Фаттах аль-Сиси / Соцсети

В Египте избрали нового старого главу государства – по окончательным результатам президентских выборов, которые происходили здесь с 26-го до 28 марта, победу одержал действующий гарант 63-летний Абдул Фаттах аль-Сиси, следовательно он будет править страной следующие четыре года.

Как сообщает Ahram Online, за него свои голоса отдали 97,08% египтян, которые пришли на выборы.

Читайте также: Вблизи Александрии произошел смертельный взрыв: подорвали кортеж руководителя города

Заметим, что соревновался с ним только один человек – лидер малоизвестной партии "Аль-Гед" Муса Мустафа Муса, который в итоге одержал 2,92% голосов.

Явка составила 41,5%. Кроме того, 7,27% опущенных в урны бюллетеней признаны недействительными.

Согласно египетским законам, отказ от участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500 египетских фунтов (примерно 29 долларов).

Добавим, что на предыдущих президентских выборах в 2014 году аль-Сиси победил с показателем в 96,91% голосов. Правда, на третье свое президентство он вряд ли пойдет, конституция страны ограничивает период пребывания на этом посту двумя четырехлетними сроками.

Напомним, согласно окончательным результатам голосования после подсчета 100% протоколов на выборах президента России-2018 за Владимира Путина свои голоса отдали 76,69% избирателей, что намного меньше, чем за аль-Сиси. Кроме того, в российских президентских выборах принимали участие восемь кандидатов.

Теги: Новости политики Египет Результаты виборов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 апреля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 апреля, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 17
Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
2 апреля, 22:47 Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
60
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 апреля, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1035
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
2 апреля, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6650
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
2 апреля, 20:11 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 117
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук