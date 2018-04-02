Крутіше за Путіна: президент Єгипту на виборах перевершив свого російського колегу

У Єгипті обрали нового старого очільника держави – за остаточними результатами президентських виборів, що відбувалися тут з 26-го до 28 березня, перемогу здобув чинний гарант 63-річний Абдула Фаттах аль-Сісі, відтак він правитиме країною наступні чотири роки.

Як повідомляє Ahram Online, за нього свої голоси віддали 97,08% єгиптян, що прийшли на вибори.

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Зауважимо, що змагалася з ним лише одна людина – лідер маловідомої партії "Аль-Гед" Муса Мустафа Муса, який у підсумку здобув 2,92% голосів.

Явка становила 41,5%. Крім того, 7,27% вкинутих у скриньки бюлетенів визнано недійсними.

Відповідно до єгипетських законів, відмова від участі в голосуванні тягне за собою штраф у розмірі 500 єгипетських фунтів (приблизно 29 доларів).

Додамо, що на попередніх президентських виборах у 2014 році аль-Сісі переміг із показником у 96,91% голосів. Щоправда, на третє своє президенство він навряд чи піде, конституція країни обмежує період перебування на цій посаді двома чотирирічними термінами.

Нагадаємо, відповідно до остаточних результатів голосування після підрахунку 100% протоколів на виборах президента Росії-2018 за Володимира Путіна свої голоси віддали 76,69% виборців, що набагато менше, аніж за Аль-Сісі. Крім того, у російських президентських перегонах участь брали аж вісім кандидатів.