Круглосуточно готовились к нападению России: Залужный показал филигранную работу подразделений ССО

Украинские Вооруженные силы готовились дать отпор врагу в течение последних 8 лет. Все тренировки позволяют нашим защитникам сейчас ловко и эффективно уничтожать захватчиков.

Об этом в своем фейсбуке написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Он также обнародовал видео, на котором украинские защитники уничтожают врага.

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Как подчеркнул Залужный, последние восемь лет украинские военнослужащие круглосуточно готовились к отражению полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России.

Сейчас приобретенные навыки помогают нам эффективно уничтожать врага,

– подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал так: "На видео – филигранная работа подразделений ССО Командования Сил специальных операций ВС Украины".

Подразделения ССО дают отпор врагу: смотрите видео