Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Какую тактику начали использовать россияне?

Начиная с 27 августа, захватчики осуществляют непрерывные волны атак БПЛА на украинские города, в частности на Киев. Если раньше вражеские налеты планировались преимущественно на вечернее и ночное время, то теперь оккупанты применяют сопоставимое количество аппаратов и в течение дня. В конце лета 2026 года целями захватчиков все чаще становились торговые центры, склады с продовольствием и другие частные гражданские объекты.

Помимо изменения графика запусков, противник делает ставку на более сложные для сбивания воздушные цели. Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в июле 2026 года оккупационные войска запустили в пять раз больше реактивных беспилотников по сравнению с июнем, а в августе их количество превысило 2800 единиц.

Уровень сбиваемости украинской ПВО стандартных поршневых БПЛА составляет от 90% до 95%, тогда как для реактивных дронов этот показатель ниже и составляет около 60%. По наблюдениям ISW, Россия начала активнее использовать реактивные беспилотники в конце апреля 2026 года в ответ на высокую эффективность украинского перехвата. Уже в августе доля таких беспилотников в общем числе залпов выросла примерно до 56%.

В апреле 2026 года Россия использовала 6583 дальнобойных беспилотника, а в августе, когда агрессор отдал приоритет производству реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5", было использовано лишь 4943 таких беспилотника,

– отмечается в отчете американских аналитиков.

Аналитики подчеркивают, что с помощью круглосуточных ударов враг стремится заставить украинцев постоянно находиться в укрытиях, дезорганизовать экономическую деятельность и нарушить повседневную жизнь общества. Издание The Wall Street Journal также подтверждает, что Москва изматывает украинскую столицу круглосуточными атаками.

Постоянное применение Россией этой тактики, вероятно, направлено на увеличение потерь и ущерба среди гражданского населения, а также на то, чтобы заставить украинцев чаще укрываться в бомбоубежищах. Это может существенно нарушать повседневную жизнь и экономическую активность и, в конечном итоге, преследовать цель деморализации украинского общества,

– подчеркивают в ISW.

Напомним, генерал Николай Маломуж заявил, что новые реактивные беспилотники России практически невозможно эффективно сбивать пулеметами мобильных огневых групп, поэтому Украине нужна многоуровневая система противовоздушной обороны. По его мнению, в первую очередь необходимо выявлять и уничтожать места производства и запуска таких дронов, а также усиливать ПВО зенитно-ракетными комплексами, ПЗРК и современными западными системами.

Дополнительным эффективным средством борьбы он назвал истребители F-16, Mirage и Gripen, которые могут перехватывать реактивные БПЛА на подступах к важным объектам.