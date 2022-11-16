Круглосуточный график отключений во Львовской области: что это значит

Из-за массированных ракетных ударов россиян энергетическая инфраструктура Украины сильно пострадала. С 17 ноября во Львовской области вводится круглосуточный график почасовых отключений.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий . Что означает нововведение и почему его применяют во Львовской области, читайте дальше.

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Что предполагает введение круглосуточного графика почасовых отключений

Отныне ограничения "Укрэнерго" будут продолжаться не только в период с 07:00 до 22:00, но и на протяжении всех суток. С обновленным графиком веерных отключений можно ознакомиться здесь.



Сколько электроэнергии нуждаются в различных приборах / Инфографика 24 канала

Отключения будут продолжаться 4 часа, однако каждой группе потребителей электроэнергию будут выключать дважды в день. То есть, суммарно света не будет ориентировочно 8 часов.

Это все вынужденные действия из-за массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. Должны пройти этот этап. Над исправлением ситуации круглосуточно работают наши энергетики,

– написал председатель Львовской ОВА.

Почасовые отключения света 17 ноября / Скриншот из Львовоблэнерго

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Почему у некоторых свет есть, а у некоторых нет: объяснение YASNO

Один из самых распространенных вопросов украинцев по поводу отключений света: "Почему у соседа есть свет, а у меня – нет?" . Энергетическая компания YASNO объяснила, почему так происходит.

Оказывается, причина в линиях электропередач. В подъездах может работать параллельно сразу несколько.

В таких случаях может быть такое, что у кого электроэнергию выключат, а кому оставят. Квартиры могут относиться к разным группам и имеют свои графики отключения.

Кроме того, некоторые дома подключены к сетям критической инфраструктуры (к больницам, например), поэтому они не подлежат отключениям. В YASNO отметили, что сейчас работают над тем, чтобы ограничения быть справедливыми для всех пользователей.

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