Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Що означає нововведення і чому його застосовують на Львівщині, читайте далі.

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Що передбачає запровадження цілодобового графіка погодинних відключень

Відтепер обмеження "Укренерго" триватимуть не лише у період з 07:00 до 22:00, але й упродовж усієї доби. З оновленим графіком віялових відключень можна ознайомитися тут.



Скільки електроенергії потребують різні прилади / Інфографіка 24 каналу

Відключення триватимуть 4 години, однак кожній групі споживачів електроенергію вимикатимуть двічі на день. Тобто, сумарно світла не буде орієнтовно 8 годин.

Це все вимушені дії через масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Маємо пройти цей етап. Над виправленням ситуації цілодобово працюють наші енергетики,

– написав голова Львівської ОВА.

Погодинні відключення світла 17 листопада / Скриншот з Львівобленерго

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Чому у декого світло є, а у декого – немає: пояснення YASNO

Одне з найпоширеніших запитань українців щодо відключень світла: "Чому в сусіда є світло, а у мене – ні?". Енергетична компанія YASNO пояснила, чому так відбувається.

Виявляється, що причина у лініях електропередач. У під'їздах може працювати паралельно одразу декілька з них.

У таких випадках може бути таке, що у когось електроенергію вимкнуть, а комусь залишать. Квартири можуть належати до різних груп та мають свої графіки вимкнення.

Окрім цього, деякі будинки є підключеними до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад), тому вони не підлягають відключенням. У YASNO наголосили, що зараз працюють над тим, щоб обмеження бути справедливими для всіх користувачів.

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