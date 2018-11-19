Крупнейшее пожертвование в истории учебных заведений: университет получил почти 2 миллиарда

Бизнесмен, владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов родному университету Джона Хопкинса, где сам когда-то учился.

Об этом сообщает New York Times.

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Блумберг заявил, что его пожертвование даст возможность учиться в университете Джона Хопкинса талантливым студентам несмотря на их финансовые возможности.



Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов университета/ Источник: Hyser

Миллиардер утверждает, что американские университеты часто отказывают студентам, чьи семьи имеют средний и низкий уровень дохода. Как правило предпочтение отдают более состоятельным семьям.

Издание The Wall Street Journal заявило, что пожертвование Блумберга является крупнейшим в истории учебных заведений.

Напомним, что в Британии счастливец, выигравший в лотерею 76 миллионов фунтов, до сих пор не пришел за выигрышем.