Крупнейшее пожертвование в истории учебных заведений: университет получил почти 2 миллиарда
Бизнесмен, владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов родному университету Джона Хопкинса, где сам когда-то учился.
Об этом сообщает New York Times.
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Блумберг заявил, что его пожертвование даст возможность учиться в университете Джона Хопкинса талантливым студентам несмотря на их финансовые возможности.
Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов университета/ Источник: Hyser
Миллиардер утверждает, что американские университеты часто отказывают студентам, чьи семьи имеют средний и низкий уровень дохода. Как правило предпочтение отдают более состоятельным семьям.
Издание The Wall Street Journal заявило, что пожертвование Блумберга является крупнейшим в истории учебных заведений.
Напомним, что в Британии счастливец, выигравший в лотерею 76 миллионов фунтов, до сих пор не пришел за выигрышем.