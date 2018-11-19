Найбільша пожертва в історії навчальних закладів: університет отримав майже 2 мільярди

Бізнесмен, власник інформаційного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пожертвував 1,8 мільярда доларів рідному університету Джона Хопкінса, де сам колись навчався.

Про це повідомляє New York Times.

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Блумберг заявив, що його пожертва дасть можливість навчатися в університеті Джона Хопкінса талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.



Майкл Блумберг пожертвував 1,8 мільярда доларів університету/ Джерело: Hyser

Мільярдер стверджує, що американські університети часто відмовляють студентам, чиї родини мають середній та низький рівень доходу. Як правило перевагу надають більш заможним сім’ям.

Видання The Wall Street Journal заявило, що пожертва Блумберга є найбільшою в історії навчальних закладів.

Нагадаємо, що у Британії щасливець, який виграв у лотерею 76 мільйонів фунтів, досі не прийшов по виграш.