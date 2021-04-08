Крупнейшие порты Украины прекратили работу: ВСУ проводит учения военно-морских сил
Вооруженные силы Украины проводят масштабные учения в Черном море. Из-за этого несколько портов временно прекратили свою работу.
Источник:Администрация морских портов Украины
Обучение провели 8 апреля 2021 года. В общем работу ограничили в 6 портах Украины.
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Какие порты временно не работали
По информации диспетчерской службы, временно не работали следующие порты:
- "Херсон";
- "Ольвия";
- "Черноморск";
- "Одесса";
- "Южный";
- "Николаев".
Также лоцманскую проводку было ограничено в канале Бугско-Днепровского лимана и в Херсонском лимане. В то же время устье Быстрое в дельте реки Дуная осталось открытым.
Учения ВСУ: последние новости
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