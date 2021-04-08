Вооруженные силы Украины проводят масштабные учения в Черном море. Из-за этого несколько портов временно прекратили свою работу.

Обучение провели 8 апреля 2021 года. В общем работу ограничили в 6 портах Украины.

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Какие порты временно не работали

По информации диспетчерской службы, временно не работали следующие порты:

"Херсон";

"Ольвия";

"Черноморск";

"Одесса";

"Южный";

"Николаев".

Также лоцманскую проводку было ограничено в канале Бугско-Днепровского лимана и в Херсонском лимане. В то же время устье Быстрое в дельте реки Дуная осталось открытым.

Справка. Лоцманская проводка – это услуга проводника судов, которая заключается в предоставлении капитану рекомендаций по управлению судном на отдельных участках его пути.

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