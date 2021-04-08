Найбільші порти України припинили роботу: ЗСУ проводить навчання військово-морських сил
Збройні сили України проводять масштабні навчання у Чорному морі. Через це декілька портів тимчасово припинили свою роботу.
Навчання провели 8 квітня 2021 року. Загалом роботу обмежили у 6 портах України.
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Які порти тимчасово не працювали
За інформацією диспетчерської служби, тимчасово не працювали такі порти:
- "Херсон";
- "Ольвія";
- "Чорноморськ";
- "Одеса";
- "Південний";
- "Миколаїв".
Також лоцманське проведення було обмежене у каналі Бузько-Дніпровського лиману та у Херсонському лимані. Водночас гирло Бистре у дельті річки Дунаю залишилось відкритим.
Навчання ЗСУ: останні новини
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