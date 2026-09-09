24 Канал сообщает основные подробности.

Что известно о результатах командировки Федорова и планах на будущее?

Украина продолжает привлекать международное финансирование для дальнейшей цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта и запуска новых продуктов.

По словам Михаила Федорова, команда встретилась с рядом доноров, готовых поддержать расширение таких инициатив, как "Дия", "Мрия" и "Дия Сити".

Три ключевых приоритета оборонных технологий

Также состоялись встречи с венчурными фондами и крупными технологическими компаниями, в частности с Palantir. Благодаря привлеченным ресурсам в Киеве создадут самый большой венчурный фонд Defense Tech, который будет инвестировать в военные стартапы и стабильные предприятия.

Деятельность фонда будет сосредоточена на трех основных направлениях. Первое предусматривает оснащение фронта сенсорами и роботизацию для спасения жизней украинских военных.

Второй приоритет касается разработки недорогих ракет и реактивных перехватчиков для сбивания вражеских ракет и реактивных беспилотников. Третье направление сосредоточено на создании недорогих ударных ракет, которые в будущем будут оснащаться искусственным интеллектом для масштабированного реагирования на атаки.

Фонд Defense Tech мы запустим уже в ближайшее время. Я буду приглашать присоединиться к нему как стартапы, так и экспертов для работы в фонде,

– сообщил Михаил Федоров.

Аналитический центр и проактивные решения

Кроме того, в ближайшее время будет создан специализированный аналитический центр. За последние 7–8 месяцев специалистам удалось выявить ключевые уязвимости противника для перехвата инициативы в воздухе и на земле. Новая структура будет использовать накопленный опыт для прогнозирования хода боевых действий и проактивного выработки решений.

Параллельно расширяется отечественное производство роботизированных систем. Главная задача заключается в поиске асимметричных инновационных решений, которые помогут одержать победу в войне за независимость.

Что известно о собственной компании Федорова?

Несколькими днями ранее Михаил Федоров рассказал, что работает над запуском собственной defense tech-компании, которая будет специализироваться на разработке военных технологий. Главным рынком для нее должна оставаться Украина, а наработки, полученные в ходе полномасштабной войны, планируется превратить в решения для украинских военных и партнеров.

Первым инвестором нового проекта станет Алекс Карп, глава американской технологической компании Palantir. Он подтвердил готовность поддержать инициативу во время встречи с Федоровым в Вашингтоне 31 августа.