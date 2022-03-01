Крупнейший кризис со времен Балканских войн: в ООН насчитали уже 520 тысяч беженцев из Украины
Источник:CNN
В соседних с Украиной странах за западной границей находятся 520 тысяч беженцев из нашей страны. И эта цифра растет "в геометрической прогрессии, час к часу".
Об этом рассказали американские журналисты, описывая понедельник, 28 февраля. А количество беженцев назвал Филиппо Гранди – Верховный представитель ООН по делам беженцев.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Количество беженцев из Украины растет "час к часу"
Представитель ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выступил перед Совбезом в режиме телеконференции из Женевы 28 февраля.
По его словам, у него 40-летний опыт в кризисах беженцев. Но "редко доводилось видеть такой невероятно быстро растущий исход людей – самый большой, безусловно, в Европе со времен Балканских войн".
Гранди рассказал, в какие страны поехали украинцы:
- Более 280 тысяч ушли в Польшу.
- Еще 94 тысячи – в Венгрию.
- Около 40 тысяч сейчас в Молдове.
- 34 тысячи в Румынии.
- 30 тысяч в Словакии.
- Десятки тысяч – в других странах Европы.
Всего, как отметил представитель ООН, беженцев уже более 520 тысяч. И эта цифра растет "в геометрической прогрессии, час к часу".
Ситуация развивается настолько быстро, а уровень риска сейчас настолько высок, что гуманитарные работники не могут систематически распределять помощь, в которой крайне нуждаются украинцы,
– подытожил Филиппо Гранди.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!