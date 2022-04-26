Крупнейший туроператор ЕС запретил турецким гостиницам селить россиян

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI – TUI Tantur направил в отели Турции запрос с требованием выселить туристов из России, а действующее бронирование – отменить.

В компании объяснили, почему у них появилась такая просьба. Оказывается, такое требование поступило от туроператоров стран Балтии (TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita), сотрудничающих с TUI Tantur. Там заявили, что россиян не должно быть в гостиницах, куда будут заселяться их клиенты.

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Теперь россиянам будет сложнее

Соответствующее письмо с требованиями уже поступило в отеле Турции. Его подписал финансовый менеджер Tantur Travel AS Джезми Озкан. Стоит заметить, что пока неизвестно, как именно отреагируют на эту просьбу в гостиницах.

В письме отметили, что такое требование действует до 31 мая . При необходимости его будут обновлять ежемесячно 20 числа.

Добавим, российское подразделение TUI Tantur уже закрылось в Турции. Со всеми работниками простились – и их уволили.

Крупнейший европейский туроператор TUI Group был создан в 2014 году. Тогда объединились две крупные европейские компании: TUI Travel PLC (Великобритания) и TUI AG (Германия).

Компании серьезно доверяют: они обслуживают более 20 миллионов клиентов в год, которые могут уехать в 180 стран мира.

В группу TUI входят разные туроператоры, 6 авиакомпаний, более 300 отелей в 30 странах мира, 14 круизных лайнеров и т.д. Также в компании один из самых больших чартерных флотов в мире – более 130 самолетов. В TUI входят различные популярные отели: RIU, Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort и т.д.

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