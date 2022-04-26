У компанії пояснили, чому у них з’явилося таке прохання. Виявляється, що така вимога надійшла від туроператорів країн Балтії (TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita), які співпрацюють з TUI Tantur. Там заявили, що росіян не має бути в готелях, куди заселятимуться їхні клієнти.

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Тепер росіянам буде складніше

Відповідний лист з вимогами вже надійшов в готелі Туреччини. Його підписав фінансовий менеджер Tantur Travel AS Джезмі Озкан. Варто зауважити, що поки невідомо, як саме відреагують на це прохання у самих готелях.

У листі зазначили, що така вимога діє до 31 травня. За потреби її будуть оновлювати щомісяця 20-го числа.

Додамо, російський підрозділ TUI Tantur вже закрився в Туреччині. З усіма працівниками попрощалися – і їх звільнили.

Найбільший європейський туроператор TUI Group утворили у 2014 році. Тоді об’єдналися дві великі європейські компанії: TUI Travel PLC (Велика Британія) та TUI AG (Німеччина).

Компанії серйозно довіряють: вони обслуговують понад 20 мільйонів клієнтів у рік, які можуть поїхати у 180 країн світу.

До групи TUI входять різні туроператори, 6 авіакомпаній, понад 300 готелів в 30 країнах світу, 14 круїзних лайнерів тощо. Також в компанії один з найбільших чартерних флотів у світі – понад 130 літаків. До TUI входять різні популярні готелі: RIU, Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort тощо.

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