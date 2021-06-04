Крупнейший в Украине инвестор, – Ринат Ахметов не считает себя олигархом

В Украине может появиться закон, который определит понятие олигархов и обяжет создать реестр таких лиц. Самый богатый человек нашей страны Ринат Ахметов, впрочем, олигархом себя не считает.

Сам Ахметов не стал комментировать журналистам закон, инициированный президентом Зеленским. Но это сделала пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

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Ахметов не олигарх – а инвестор

Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова сообщила СМИ, что "Ринат Леонидович олигархом себя не считает". Более того, он "был бы удивлен, если бы его таковым признали".

Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком,

– так заявила Терехова.

Группа SCM, по ее словам, за 2019 уплатила примерно 60 миллиардов гривен налогов, а еще и потратила очень много на благотворительность.

Готов ли Ахметов избавиться от своих СМИ

Пресс-секретарь Ахметова ответила и на вопрос, готов ли тот избавиться от своих бизнесовых или медийных активов, чтобы не попасть в реестр олигархов. Терехова заверила, что:

Все СМИ Ахметова "приобретены законным путем и работают прозрачно".

"Всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой".

А сам Ахметов и в бизнесе, и в личной жизни "всегда четко придерживается требований законодательства".

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Что следует помнить о Ринате Ахметове

Ринат Ахметов, как свидетельствуют данные Forbes, – самый богатый человек Украины. В июне 2020 его состояние составляло 2,8 миллиарда долларов, а в мае 2021 – выросло до отметки в 7,6 миллиарда долларов США.

Среди многочисленных активов Рината Ахметова – горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, СМИ, транспортные компании, предприятия в сельском хозяйстве и тому подобное. Главный актив – группа SCM.

Коротко о законе об олигархах

15 апреля президент Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хотел бы уменьшить влияние олигархов на государство. В мае о нем начали активно говорить, а 2 июня его зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ предусматривает, что олигархом будут считать человека, который имеет хотя бы 3 из 4 признаков: активно влияет на политическую жизнь, на СМИ, имеет монопольное положение на рынке и состояние на сумму в более чем миллион прожиточных минимумов.

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