Крупнейший обстрел украинских позиций с начала года: на Донбассе снова было неспокойно
В течение суток 19 февраля боевики на Донбассе 16 раз нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими договоренностями вооружение они использовали 15 раз с общим расходом 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 миллиметра. С начала текущего года это крупнейшее применение противником средств огневого поражения.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 5 раз обстреливали украинские позиции:
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– вблизи Лебединского: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;
– дважды в районе Водяного: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов:
– дважды в районе Гнутово: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики 11 раз обстреливали украинских защитников:
– четыре раза в районе населенного пункта Новотошковское: один обстрел из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров, второй – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 82 миллиметра, третий – из минометов калибра 120 миллиметров и четвертый – из минометов калибра 82 миллиметра;
– трижды в районе населенного пункта Золотое-4: один обстрел из минометов калибра 82 миллиметра, второй – с зенитной установки ЗУ-23-2, третий – из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
– дважды в районе Новозвановка: из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов;
– вблизи села Катериновка: из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов;
– вблизи поселка Луганское: из минометов калибра 82 миллиметра, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате боевых действий действий три воина Объединенных сил получили ранения. На каждый вражеский обстрел украинские военные отвечали огнем дежурных огневых средств.
По данным разведки 19 февраля трех оккупантов уничтожили и еще трое были ранены.
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С начала текущих суток, 20 февраля, боевики один раз обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 миллиметра с расходом 15 мин, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Все это происходило в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север", а именно в районе Катериновки.
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