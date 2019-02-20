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      Найбільший обстріл українських позицій з прочатку року: на Донбасі знову було неспокійно

      429 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 19 лютого бойовики на Донбасі 16 разів порушували режим припинення вогню. Заборонене мінськими домовленостями озброєння вони використовували 15 разів із загальною витратою 387 снарядів і мін калібрів 122, 120 та 82 міліметри. Від початку поточного року це найбільше застосування противником засобів вогневого ураження.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 5 разів обстрілювали українські позиції:

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      – поблизу Лебединського: з артилерійських систем калібру 122 міліметри;

      – двічі у районі Водяного: з артилерійських систем калібру 122 міліметри та з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів:

      – двічі у районі Гнутового: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 11 разів обстрілювали українських захисників:

      – чотири рази у районі населеного пункту Новотошківське: один обстріл із артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів, другий – з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 82 міліметри, третій – з мінометів калібру 120 міліметрів і четвертий – з мінометів калібру 82 міліметри;

      – тричі в районі населеного пункту Золоте-4: один обстріл із мінометів калібру 82 міліметри , другий – із зенітної установки ЗУ-23-2, третій – зі станкових гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

      – двічі в районі Новозванівки: з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів;

      – поблизу села Катеринівка: з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів;

      – поблизу селища Луганське: з мінометів калібру 82 міліметри, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

      Внаслідок бойових дій дій три воїни Об'єднаних сил зазнали поранень. На кожен ворожий обстріл українські військові відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

      За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та ще трьох було поранено.

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      Від початку поточної доби, 20 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції із мінометів калібру 82 міліметри з витратою 15 мін, а також зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Усе це відбувалося у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме у районі Катеринівки.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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