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      Жахливий обстріл українських військових під Маріуполем: подробиці

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      Під прицілом бойовиків опинились позиції українських військових в Лебединському, Водяному та Павлополі. Обстріл був такої сили, що його було чути в самому Маріуполі.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Скільки українських військових загинуло у війні на Донбасі: страшна цифра

      Обстріли із непідконтрольної території. Протягом декількох днів жителі Маруполя чують обстріли зі ствольної артилерії у районі населеного пункту Лебединське та Водяне. А також поблизу селищ Патріотичне, Саханка та Лебединського, там обстрілюють з артилерії, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

      Ще однією гарячою точкою під Маріуполем стало селище Павлопіль, в якому вели вогонь позиції ЗСУ з автоматичних танкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та бойових машин піхоти.

      Українські військові застосовували вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій троє військовослужбовців отримали поранення.

      За неофіційною інформацією, так бойовики "ДНР" та російські курсанти проводять контрольні навчання з військової артилерії, що й стало причиною загострення ситуації під Маріуполем.

      Як минула доба на фронті?Упродовж 18 лютого ворог на території Донбасі 12 разів порушив режим тиші. В результаті їхніх дій поранення отримали 4 українських військових, а самі окупанти понесли серйозні втрати: українським оборонцям вдалося ліквідувати 9 ворогів, ще 1 бойовика взяли у полон.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Україна – Росія Збройні сили України Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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