Жахливий обстріл українських військових під Маріуполем: подробиці

Під прицілом бойовиків опинились позиції українських військових в Лебединському, Водяному та Павлополі. Обстріл був такої сили, що його було чути в самому Маріуполі.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Обстріли із непідконтрольної території. Протягом декількох днів жителі Маруполя чують обстріли зі ствольної артилерії у районі населеного пункту Лебединське та Водяне. А також поблизу селищ Патріотичне, Саханка та Лебединського, там обстрілюють з артилерії, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Ще однією гарячою точкою під Маріуполем стало селище Павлопіль, в якому вели вогонь позиції ЗСУ з автоматичних танкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та бойових машин піхоти.

Українські військові застосовували вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій троє військовослужбовців отримали поранення.

За неофіційною інформацією, так бойовики "ДНР" та російські курсанти проводять контрольні навчання з військової артилерії, що й стало причиною загострення ситуації під Маріуполем.

Як минула доба на фронті?Упродовж 18 лютого ворог на території Донбасі 12 разів порушив режим тиші. В результаті їхніх дій поранення отримали 4 українських військових, а самі окупанти понесли серйозні втрати: українським оборонцям вдалося ліквідувати 9 ворогів, ще 1 бойовика взяли у полон.