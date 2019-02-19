Доба на фронті: окупанти на Донбасі понесли великі втрати

Упродовж 18 лютого ворог на Донбасі 12 разів порушив режим тиші. Гатили бойовики і з гранатометів, і з протитанкових ракетних комплексів. В результаті їхніх дій поранення отримали 4 українських військових. А ось самі окупанти понесли серйозні втрати: українським оборонцям вдалося ліквідувати 9 ворогів, ще 1 бойовика взяли у полон.

Ворог вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передають у штабі ООС.

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"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв наші опорні пункти:

зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне; з БМП та ручних протитанкових гранатометів – біля селища Опитне; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль; зі стрілецької зброї – в районі Мар'їнки", – йдеться у зведенні.

Також окупанти здійснили ще шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі – із мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі Катеринівки; двічі – з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів – біля селища міського типу Новотошківське; з мінометів калібру 82 міліметри – в районі населеного пункту Травневе; з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Кримське.

В ході бойових дій четверо українських оборонців отримали поранення. Водночас, за даними розвідки, 18 лютого дев'ять окупантів знищено та одного взято в полон.