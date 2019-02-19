09:17
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, 18 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Сутки на фронте: оккупанты на Донбассе понесли большие потери

      231 Читати новину українською
      Украинские военные ликвидировали 9 пророссийских боевиков
      Украинские военные ликвидировали 9 пророссийских боевиков / 24 канал

      В течение 18 февраля враг на Донбассе 12 раз нарушил режим тишины. Били боевики и из гранатометов, и из противотанковых ракетных комплексов. В результате их действий ранения получили 4 украинских военных. А вот сами оккупанты понесли серьезные потери: украинским защитникам удалось ликвидировать 9 врагов, еще 1 боевика взяли в плен.

      Враг вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передают в штабе ООС.

      Читайте также: Просто заблудился: наши защитники взяли в плен российского диверсанта

      "В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:
      из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное; из БМП и ручных противотанковых гранатометов – возле поселка Опытное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь; из стрелкового оружия – в районе Марьинки", – говорится в сводке.

      Также оккупанты совершили еще шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки; дважды – из минометов 120-ого и 82-ого калибров – возле поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 миллиметра – в районе населенного пункта Майское; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

      В ходе боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. В то же время, по данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожены и взяты в плен.

      blog_ava
      Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1034
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      сегодня , 09:10 "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      Юлія Ліпенцева 23
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      сегодня , 08:39 О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      Андрій Доценко 146
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сегодня , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 429
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 февраля , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 591
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Против киевского чиновника возбудили дело за 2 миллиона на метро
       24 июня 2012 , 16:48 1
      "Найдите отличия": Климкин наглядно показал "российский след" в войне в Сирии и на Донбассе
       24 февраля 2018 , 21:13
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов
       12 февраля , 21:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук