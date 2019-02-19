Сутки на фронте: оккупанты на Донбассе понесли большие потери

В течение 18 февраля враг на Донбассе 12 раз нарушил режим тишины. Били боевики и из гранатометов, и из противотанковых ракетных комплексов. В результате их действий ранения получили 4 украинских военных. А вот сами оккупанты понесли серьезные потери: украинским защитникам удалось ликвидировать 9 врагов, еще 1 боевика взяли в плен.

Враг вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передают в штабе ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:

из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное; из БМП и ручных противотанковых гранатометов – возле поселка Опытное; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь; из стрелкового оружия – в районе Марьинки", – говорится в сводке.

Также оккупанты совершили еще шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки; дважды – из минометов 120-ого и 82-ого калибров – возле поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 миллиметра – в районе населенного пункта Майское; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

В ходе боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. В то же время, по данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожены и взяты в плен.