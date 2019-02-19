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      Ужасный обстрел украинских военных под Мариуполем: подробности

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      Под прицелом боевиков оказались позиции украинских военных в Лебединском, Водяном и Павлополе. Обстрел был такой силы, что его было слышно в самом Мариуполе.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе: страшная цифра

      Обстрелы с неподконтрольной территории. В течение нескольких дней жители Маруполя слышат обстрелы со ствольной артиллерии в районе населенного пункта Лебединский и Водяное. А также вблизи поселков Патриотическое, Саханка и Лебединское, там обстреливают из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

      Еще одной горячей точкой под Мариуполем стал поселок Павлополь, в котором вели огонь позиции ВСУ из автоматических танковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и боевых машин пехоты.

      Украинские военные применяли огонь. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

      По неофициальной информации, так боевики "ДНР" и российские курсанты проводят контрольные учения по военной артиллерии, и стало причиной обострения ситуации под Мариуполем.

      Как прошли сутки на фронте?На протяжении 18 февраля враг на территории Донбассе 12 раз нарушил режим тишины. В результате их действий ранения получили 4 украинских военных, а сами оккупанты понесли серьезные потери: украинским защитникам удалось ликвидировать 9 врагов, еще 1 боевика взяли в плен.

      blog_ava
      Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе: страшная цифра
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Оружие Новости Мариуполя Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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