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Крупнейший роботофестиваль Европы проведут в Киеве

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Крупнейший роботофестиваль Европы проведут в Киеве
Крупнейший роботофестиваль Европы проведут в Киеве

В мае в Киеве пройдет фестиваль робототехники – STEM-фестиваль ROBOTICA, который анонсируют как крупнейший научно-технический фестиваль в Европе.

Об этом сообщают организаторы.

Во время фестиваля проведут мастер-классы, касающиеся робототехники, для всей семьи. Также там будут представлены сотни роботов, среди которых проведут соревнования.

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"Участникам будет необходимо создать автономных роботов, которые смогут быстрее всего выполнить поставленные перед ними задачи. Соревнования пройдут в двух категориях – робосумо и слалом, и наблюдать за ними не менее интересно, чем участвовать", – сообщают участники.

Кроме того, во время фестиваля участники попробуют построить копию ракеты Falcon 9 из кубиков LEGO. Организаторы надеются, что эта модель станет столь масштабной, что будет занесена в "Книгу рекордов Гиннеса".

В этом году фестиваль робототехники пройдет в Киеве уже в десятый раз.

STEM-фестиваль ROBOTICA
STEM-фестиваль ROBOTICA

Теги: Техно робототехника Новости Киева Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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