Крупный калибр начеку: возле оккупированного Крыма ВСУ провели учения – мощное видео

Украинская армия провела возле оккупированного Крыма тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б". Обезвреживали условного противника и его бронированную технику.

Учения проходили на одном из военных полигонов Херсонщины. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Как прошли учения

Подразделения отрабатывали нанесение огневого поражения по условному противнику. Во время тренировок командиры взводов управляли артиллерийскими расчетами. В частности, в ходе перемещения к огневым позициям, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели.

По легенде, во время разведки местности беспилотник заметил чужих военных и бронированную технику, которые двигались в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 километров. Поэтому для уничтожения противника направили расчеты гаубиц "Мста-Б".

Обстрел врага

Как рассказал Наев, обстрел условного противника корректировали с помощью операторов беспилотников.

Командующий подчеркнул, что наша разведка пристально следит за обстановкой. Подразделения группировки "Юг" улучшают обученность личного состава.

Смотрите мощное видео учений:

Другие учения ВСУ

Правительство Великобритании предоставило нашей армии новейшие противотанковые ракетные комплексы NLAW. Боевые стрельбы проводили на Яворовском полигоне.

Особенность конструкции NLAW заключается в том, что ею можно отбивать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника – уже рядом с бойцом, за несколько десятков метров.