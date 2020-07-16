Крупный пожар вспыхнул в порту иранского города Бушир. Там одновременно загорелись 7 кораблей, поднялись огромные столбы дыма.

Сейчас огонь удалось потушить, а во время возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает BBC.

Важно Загадочные взрывы в Иране: насколько близко ядерный конец света

Breaking: Iran says at least seven ships have been burnt after a large fire at the Bushehr port in southern Iran. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/bamYDG9iNG — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 15, 2020

Впрочем, пожар всколыхнул страну. Ведь раньше в Иране произошел ряд подобных инцидентов.

За последнее время там зафиксировано несколько взрывов и пожаров на ракетном и ядерном объектах, электростанции и в медицинской клинике.

Обратите внимание! Ночью 26 июня у Тегерана произошел мощный взрыв – вероятно, под военной базой Парчин. Власти уверяют, что никто не пострадал. 30 июня взрыв прогремел в одной из больниц Тегерана. В результате погибли по меньшей мере 19 человек, а 13 – получили ранения. 2 июля возник пожар на подземном ядерном объекте в иранском городе Натанз.

Пожар в порту города Бушир / Фото AFP

Власти считают это диверсией и уже начали поиски причастных. Рассматривают проведение деструктивной деятельности иностранным государством или собственной оппозицией.