Крупный пожар в Иране: пламя охватило сразу 7 кораблей – фото, видео
Крупный пожар вспыхнул в порту иранского города Бушир. Там одновременно загорелись 7 кораблей, поднялись огромные столбы дыма.
Сейчас огонь удалось потушить, а во время возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает BBC.
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Впрочем, пожар всколыхнул страну. Ведь раньше в Иране произошел ряд подобных инцидентов.
За последнее время там зафиксировано несколько взрывов и пожаров на ракетном и ядерном объектах, электростанции и в медицинской клинике.
Пожар в порту города Бушир / Фото AFP
Власти считают это диверсией и уже начали поиски причастных. Рассматривают проведение деструктивной деятельности иностранным государством или собственной оппозицией.