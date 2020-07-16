Масштабна пожежа спалахнула в порту іранського міста Бушір. Там одночасно загорілися 7 кораблів, підійнялися величезні стовпи диму.

Наразі вогонь вдалося загасити, а під час загоряння ніхто не постраждав. Про це повідомляє BBC.

Важливо Загадкові вибухи в Ірані: наскільки близько ядерний кінець світу

Breaking: Iran says at least seven ships have been burnt after a large fire at the Bushehr port in southern Iran. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/bamYDG9iNG — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 15, 2020

Втім, пожежа сколихнула країну. Адже раніше в Ірані відбулася низка подібних інцидентів.

За останній час там зафіксовано кілька вибухів та пожеж на ракетному та ядерному об'єктах, електростанції та у медичній клініці.

Зверніть увагу!



Вночі 26 червня біля Тегерану стався потужний вибух – ймовірно, під військовою базою Парчин. Влада запевняє, що ніхто не постраждав.



30 червня вибух прогримів в одній з лікарень Тегерану. Внаслідок цього загинуло щонайменше 19 людей, а 13 – зазнали поранень.



2 липня спалахнула пожежа на підземному ядерному об'єкті в іранському місті Натанз.



Пожежа в порту міста Бушір / Фото AFP

Влада вважає це диверсією та вже почала пошуки причетних. Розглядають проведення деструктивної діяльності іноземною державою або власною опозицією.