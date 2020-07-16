Масштабна пожежа в Ірані: полум'я охопило одразу 7 кораблів – фото, відео
Масштабна пожежа спалахнула в порту іранського міста Бушір. Там одночасно загорілися 7 кораблів, підійнялися величезні стовпи диму.
Наразі вогонь вдалося загасити, а під час загоряння ніхто не постраждав. Про це повідомляє BBC.
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Втім, пожежа сколихнула країну. Адже раніше в Ірані відбулася низка подібних інцидентів.
За останній час там зафіксовано кілька вибухів та пожеж на ракетному та ядерному об'єктах, електростанції та у медичній клініці.
Пожежа в порту міста Бушір / Фото AFP
Влада вважає це диверсією та вже почала пошуки причетних. Розглядають проведення деструктивної діяльності іноземною державою або власною опозицією.