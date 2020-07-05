Напади здійснюються на об'єкти ядерної інфраструктури Ісламської Республіки. Це саботаж, напад іноземних держав чи є інші причини?

Таємничі вибухи: що відбувається в Ірані?

В Ірані сталося кілька великих пожеж та вибухів, як у звичайних будівлях, так і на об'єктах ядерної інфраструктури. Поки що невідомо, хто конкретно за цим стоїть, але відповідальність на себе взяло угруповування "Гепарди Батьківщини".

Вони кажуть, що діють зсередини уряду та силових структур. Наразі неможливо точно встановити інформацію про їх діяльність. Чи справді існує така група, що хоче повалити режим та інші деталі, перевірив 24 канал.

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Галасу наробив вибух на головному центрі збагачення урану Натанзі. Якщо над землею іранці збирають та розробляють нові центрифуги, то під землею власне відбувається процес збагачення. Він потрібен, щоб використовувати уран у атомних реакторах та/або у ядерній зброї.

Вогонь у комплексі спалахнув рано вранці у четвер 2 липня. Дах будівлі обвалився, двері вибило вибуховою хвилею, але чи були пошкоджені підземні зали, невідомо. Чиновник з Близького Сходу анонімно сказав NYT, що причиною стала бомба, закладена всередині. Оскільки біля центрифуг не можна тримати нічого вибухонебезпечного, то інші версії фактично відпадають. Іранські чиновники заявили, що місце вибуху було пустим, ніхто не постраждав.

Знищеною виявилася частина комплексу, де центрифуги калібрують перш, ніж запустити в роботу. Поводження з ними вимагає делікатності, бо ж вони можуть крутитися на надзвукових швидкостях. Колись США та ізраїль саме в Натанзі здійснили кібероперацію "Олімпійські ігри", яка знищила 1000 центрифуг та відкинула Іран назад на роки. Локація залишається вкрай ваєливою для іранської програми.

"Іранцям знадобилося багато часу, щоб збудувати цю майстерню", – визнала для VOA Persian Сара Буркхард, дослідниця з Інституту науки та міжнародної безпеки. Вони почали у 2012, але закінчили лише у 2018 році. Знищене обладнання, якщо таке було, буде вкрай складно замінити, бо воно підпадає під експортні обмеження, стверджує Буркхард.

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І хоча Тегеран постійно наголошує, що займається лише "мирним атомом", у світу є сумніви щодо цього. Наразі, вчені в Ірані займаються розробкою центрифуги IR-9, яка може збагачувати уран у 50 разів швидше ніж дозволена IR-1. Кількість цих машин у Ірану не може перевищувати шести тисяч, але наразі їх значно більше.

Удар по ракетній програмі чи кібератака?

Але Натанз був не першим. Спочатку вибухнув ракетний центр у місцевості Ходжир. Там Вартові Ісламської Революції розробляли нові балістичні ракети для режиму, випробовують двигуни, а також – рідке та тверде паливо до них. На відміну від широко відомого Парчину, куди у 1998 році здійснював візит Великий Аятолла, Ходжир вважається секретним місцем Міноборони Ірану.

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До інциденту, Ходжир уникав уваги ЗМІ та громадськості.

Ракетний конгломерат У гірській місцевості Східного Тегерану розміщаються кілька організацій "під парасолею" Організації аерокосмічної промисловості. Найбільші –промислові групи "Шахід Бакері" (робить тверде паливо) і "Шахід Хеммат" (робить ракети). Скоріш за все, вибух припа на територію першої групи, тож вибухнуло паливо. "Бакері", як каже США, ще з 2007 року співпрацювали у питаннях ракет з КНДР.

Скоріш за все, вибухнули цистерни з газом / Колаж The Cyber Shafarat

Кувейтська газета Al-Jareeda (на неї посилається ізраїльске видання Times of Israel – 24) вважає напад в Натанзі кібератакою, тоді як вибух в Ходжирі був спровокований бомбуванням з боку F-35. Якщо це правда, то такі дії відкинуть іранську програму ще приблизно на два місяці назад. Офіційно, Єрусалим не підтвердив матеріал газети.

Минулого року США оприлюднило інформацію, що Іран володіє найбільшою у світі системою підземних споруд, які підтримують балістичну програму, розробку та будування ракет. Останній великий вибух на базі біля Тегерану вбив головного ракетного спеціаліста країни – Хассана Теграні Могаддама.

А у великому місті Шираз, де теж розташовані військові об'єкти, одночасно з цим зникло світло. Недивно, що Іран та його столиця повняться різноманітними чутками та теоріями змови.

Порушуючи всі правила: Іран та ядерна угода

Вихід США з домовленості змусив Іран стрімко розробляти ракети / Фото WSJ

МАГАТЕ вважає , що Іран збагачує гексафлуорід урану (газ UF6) на рівні до 5%, що вище дозволеної норми (3,67%), але набагато нижче 90%, які потрібні для виробництва ядерної зброї. За інформацією МАГАТЕ, Іран зберігає у 8 разів більше цього елементу, ніж повинен. Загальний запас низькозбагаченого урану – 1,73 тони (дозволено – до 300 кг).

Тегеран забороняє інспекторам доступ до двох локацій, які пов'язані з програмою. Перехід "червоної лінії" у одну тонну означає, що в Ірану – в теорії – достатньо матеріалу на одну ядерну бомбу, якщо він захоче її зробити. Загалом агенство сказало, що іранці "порушують усі правила щодо ядерної угоди" і сподівається на інші країни, щоб компенсувати втрати від повернутих санкцій США після виходу Трампа з угоди у 2018 році.

Підтримують її хіба що європейські держави, які розробили механізм, за яким Іран міг обмінювати свою нафту на продукти та ліки. Однак, механізм працює нестабільно через побоювання Брюселю потрапити під санкції Америки. Тегеран переорієнтовує експорт до Китаю та Венесуели. В Радбезі ООН Тегеран користується підтримкою Москви та Пекіна у питаннях зняття ембарго на зброю, яке спливає у жовтні місяці.

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Іран не зробив майже нічого, щоб переробити реактор з важкою водою (з двома атомами дейтерію – 24) Арак у цивільну фізичну лабораторію. Потенційно він все ще може виробляти плутоній, з якого теж можуть робити бомби. Зараз запас дейтерію трохи вище норми і складає 132 метричні тони (при дозволених 130-ти).

Чим це все загрожує? Наприклад, тепер Іран може зробити свою першу бомбу на 3-3,5 місяці швидше ніж у лютому (так званий breakout time –24). Ісламська Республіка порушує не лише саму угоду, але й Додатковий Протокол до неї, який стосується перевірок з боку МАГАТЕ.

Якщо так продовжиться, ця організація може визнати "невиконання" Іраном своїх зобов'язань й направити справу в Радбез ООН для подальших каральних дій проти країни. У такому випадку іранці обіцяли одноосібно вийти з ядерної угоди, яка залишається у підвішеному стані і скоріш за все буде розірвана найближчим часом.