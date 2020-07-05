Нападения осуществляются на объекты ядерной инфраструктуры Исламской Республики. Это саботаж, нападение иностранных государств или есть другие причины?

Таинственные взрывы: что происходит в Иране?

В Иране произошло несколько крупных пожаров и взрывов, как в обычных зданиях, так и на объектах ядерной инфраструктуры. Пока неизвестно, кто конкретно за этим стоит, но ответственность на себя взяла группировка "Гепарды Родины".

Они говорят, что действуют изнутри правительства и силовых структур. Сейчас невозможно точно установить информацию об их деятельности. Действительно ли существует такая группа, которая хочет свергнуть режим, и другие детали, проверил 24 канал.

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Шума наделал взрыв в главном центре обогащения урана в Натанзе. Если над землей иранцы собирают и разрабатывают новые центрифуги, то под землей собственно происходит процесс обогащения. Он нужен, чтобы использовать уран в атомных реакторах и/или в ядерном оружии.

Огонь в комплексе вспыхнул рано утром в четверг, 2 июля. Крыша здания обвалилась, дверь выбило взрывной волной, но были ли повреждены подземные залы, неизвестно. Чиновник из Ближнего Востока анонимно сказал NYT, что причиной стала бомба, заложенная внутри. Поскольку возле центрифуг нельзя держать ничего взрывоопасного, то другие версии фактически отпадают. Иранские чиновники заявили, что место взрыва было пустым, никто не пострадал.

Уничтоженной оказалась часть комплекса, где центрифуги калибруют прежде, чем запустить в работу. Обращение с ними требует деликатности, так как они могут крутиться на сверхзвуковых скоростях. Когда-то США и Израиль именно в Натанзе осуществили кибероперацию "Олимпийские игры", которая уничтожила 1000 центрифуг и отбросила Иран назад на годы. Локация остается крайне ваечной для иранской программы.

"Иранцам понадобилось много времени, чтобы построить эту мастерскую", – признала для VOA Persian Сара Буркхард, исследовательница из Института науки и международной безопасности. Они начали в 2012, но закончили только в 2018 году. Уничтоженное оборудование, если таковое было, будет крайне сложно заменить, потому что оно подпадает под экспортные ограничения, утверждает Буркхард.

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И хотя Тегеран постоянно подчеркивает, что занимается только "мирным атомом", у мира есть сомнения относительно этого. Сейчас, ученые в Иране занимаются разработкой центрифуги IR-9, которая может обогащать уран в 50 раз быстрее, чем разрешенная IR-1. Количество этих машин у Ирана не может превышать шесть тысяч, но сейчас их значительно больше.

Удар по ракетной программе или кибератака?

Но Натанз был не первым. Сначала взорвался ракетный центр в местности Ходжир. Там Стражи Исламской Революции разрабатывали новые баллистические ракеты для режима, испытывали двигатели, а также жидкое и твердое топливо к ним. В отличие от широко известного Парчина, куда в 1998 году осуществлял визит Великий Аятолла, Ходжир считается секретным местом Минобороны Ирана.

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До инцидента, Ходжир избегал внимания СМИ и общественности.

Ракетній конгломерат В горной местности Восточного Тегерана размещаются несколько организаций "под зонтиком" Организации аэрокосмической промышленности. Крупнейшие – промышленные группы "Шахид Бакери" (делает твердое топливо) и "Шахид Хеммат" (делает ракеты). Скорее всего, взрыв пришелся на территорию первой группы, следовательно, взорвалось топливо. "Бакери", как говорит США, еще с 2007 года сотрудничали в вопросах ракет с КНДР.



Скорее всего, взорвались цистерны с газом / Коллаж The Cyber Shafarat

Кувейтская газета Al-Jareeda (на нее ссылается израильское издание Times of Israel – 24) считает нападение в Натанзе кибератакой, тогда как взрыв в Ходжире был спровоцирован бомбежкой со стороны F-35. Если это правда, то такие действия отбросят иранскую программу еще примерно на два месяца назад. Официально Иерусалим не подтвердил материал газеты.

В прошлом году США обнародовали информацию, что Иран владеет крупнейшей в мире системой подземных сооружений, которые поддерживают баллистическую программу, разработку и постройку ракет. Последний большой взрыв на базе возле Тегерана убил главного ракетного специалиста страны – Хассана Теграни Могаддама.

А в большом городе Шираз, где тоже расположены военные объекты, одновременно с этим погас свет. Неудивительно, что Иран и его столица полнятся разнообразными слухами и теориями заговора.

Нарушая все правила: Иран и ядерное соглашение



Выход США из договоренности заставил Иран стремительно разрабатывать ракеты / Фото WSJ